Arrestato Pompompurin, amministratore di BreachForums

18 March 2023 – 13:16

L’FBI ha arrestato Conor Brian Fitzpatrick (alias Pompompurin), amministratore e proprietario di BreachForums, usato per la vendita di dati rubati.

The post Arrestato Pompompurin, amministratore di BreachForums appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico