WindTre perde clienti mobile: pubblicati dati 2022

17 March 2023 – 13:35

CK Hutchison Holdings Limited ha pubblicato i dati finanziari per il 2022, rivelando una perdita di clienti per l’operatore mobile italiano WindTre.

