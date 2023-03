Siae-Meta, si allarga il blocco delle canzoni italiane su Facebook e Instagram

17 Marzo 2023 – 15:20

Non solo il repertorio della Siae, anche quello di altre aziende come Soundreef, la società fondata da Davide d’Atri che tutela i diritti delle opere di 26mila autori italiani, non potrà essere usato sui social di Meta

Fonte: Wired