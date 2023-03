Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 per un’esperienza premium

17 March 2023 – 7:00

Più potenza a disposizione per CPU, GPU e IA, migliorata l’efficienza energetica: tutto sul nuovo Snapdragon 7+ Gen 2 di Qualcomm.

