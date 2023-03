Microsoft aggiorna il Windows Subsytem for Android

17 March 2023 – 18:14

Microsoft ha rilasciato la nuova versione 2302.4000 del Windows Subsystem for Android per gli iscritti ai canali Dev e Canary del programma Insider.

Fonte: Punto Informatico