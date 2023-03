La promo SelfyConto continua: per te zero spese e 4% di interesse

17 March 2023 – 13:33

Ancora in corso la promo SelfyConto che consente di ottenere il tasso del 4% per 6 mesi sui depositi e l’azzeramento del canone per un anno.

The post La promo SelfyConto continua: per te zero spese e 4% di interesse appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico