TikTok: ufficiale il ban anche nel Regno Unito

16 March 2023 – 18:46

Anche il Regno Unito ha deciso di eliminare l’app di TikTok su tutti i dispositivi governativi, come chiesto negli Stati Uniti e in Europa.

