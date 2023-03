Open Fiber: aumentano ricavi e copertura FTTH

16 March 2023 – 12:46

Open Fiber ha incrementato i ricavi del 24% rispetto al 2021 e portato la banda ultra larga (FTTH e FWA) in oltre 15,5 milioni di abitazioni.

The post Open Fiber: aumentano ricavi e copertura FTTH appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico