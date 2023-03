Microsoft 365 Copilot: IA nei documenti Office

16 March 2023 – 17:46

Microsoft 365 Copilot è un assistente che sfrutta il modello GPT-4 di OpenAI per migliorare la produttività durante l’uso delle applicazioni.

