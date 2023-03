Quora introduce la chatbot Poe basata su GPT-4 e Claude

15 March 2023 – 13:02

Quora lancia Poe, chatbot IA basato sull’ultima iterazione di GPT proposta da OpenAI e sulla rivale Claude: vediamo come funziona nel dettaglio.

