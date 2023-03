Patente, all’esame si usa il riconoscimento facciale

15 Marzo 2023

Le motorizzazioni civili sono in grave carenza di organico e i tempi per ottenere una patente sono lunghi. Per snellire le pratiche il ministero dei Trasporti ha introdotto l’autenticazione dei candidati tramite riconoscimento facciale. Ma il Garante della privacy ha aperto un’istruttoria

Fonte: Wired