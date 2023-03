Microsoft risolve una vulnerabilità zero-day di Outlook

15 March 2023 – 10:26

Microsoft ha rilasciato la patch per una vulnerabilità zero-day di Outlook per Windows che può essere sfruttata per rubare le credenziali dell’account.

