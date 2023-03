Microsoft lancia fix a un noioso bug del Surface Laptop 4

15 March 2023 – 13:24

Microsoft introduce un nuovo aggiornamento firmware per Surface Laptop 4: oltre a ottimizzare il sistema operativo, risolve un bug molto noioso.

Fonte: Punto Informatico