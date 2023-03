Microsoft Build 2023 in presenza dal 23 maggio

15 March 2023 – 18:38

Microsoft ha annunciato che la conferenza Build 2023 si svolgerà in presenza dal 23 al 25 maggio a Seattle (costo 1.525 dollari).

Fonte: Punto Informatico