Lo spettacolo dell’Olimpico per Lazio-Roma

15 March 2023 – 10:00

Lazio-Roma va in scena nella cornice dell’Olimpico, per il match che accenderà la giornata 27 della Serie A: tutto pronto per il derby.

The post Lo spettacolo dell’Olimpico per Lazio-Roma appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico