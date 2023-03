I limiti di GPT-4 che OpenAI vuol superare

15 March 2023 – 10:12

Potenzialità enormi e alcuni limiti da superare: GPT-4 non è un punto d’arrivo, ma uno step intermedio nel percorso intrapreso da OpenAI.

