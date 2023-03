Arriva la risposta a ChatGPT: ex dipendenti OpenAI svelano Claude

15 March 2023 – 12:46

Anthropic lancia ufficialmente la risposta a ChatGPT: Claude è il nuovo chatbot IA sviluppato da ex dipendenti di OpenAI.

