Project Kuiper: Amazon svela le antenne satellitari

14 Marzo 2023 – 19:45

Amazon ha svelato le tre antenne che verranno utilizzate dagli utenti a fine 2024 per la connessione ai satelliti della costellazione Project Kuiper.

