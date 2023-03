Missione longevità: il medico degli astronauti ci spiega in un libro come vivere a lungo (e bene)

14 March 2023 – 13:30

Primo italiano a essersi certificato in medicina anti-aging e medicina funzionale negli Stati Uniti, Filippo Ongaro è stato per anni medico di equipaggio dell’Esa. In questo libro vuole fornire una visione completa e scientifica di come possiamo migliorarci sulla Terra

Fonte: Wired