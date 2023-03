Meta licenzia altre 10.000 persone e chiude i progetti

14 March 2023 – 16:16

Mark Zuckerberg ha annunciato il licenziamento di altri 10.000 dipendenti a partire da domani e la chiusura di alcuni progetti a bassa priorità.

The post Meta licenzia altre 10.000 persone e chiude i progetti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico