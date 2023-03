eBay: ora sarà possibile acquistare sia gli pneumatici che il servizio di montaggio

14 March 2023 – 16:12

Avete necessità di sostituire gli pneumatici della vostra auto o del vostro motore, ma non sapete dove andare o a chi affidarvi? Oppure vi siete sempre affidati a un gommista di fiducia, ma pensate che i suoi prezzi siano troppo alti? Non vi preoccupate, ci pensa eBay con il suo nuovo servizio di installazione pneumatici […]

