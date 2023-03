Digitale terrestre: Diprogress è il mini decoder più amato (solo 25€)

14 March 2023 – 7:40

Il Decoder Mini Stick Diprogress è una soluzione intelligente per aggiornare il proprio televisore al nuovo digitale terrestre con soli 25€!

The post Digitale terrestre: Diprogress è il mini decoder più amato (solo 25€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico