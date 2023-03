Apple: le prime presunte foto del visore AR/VR

14 March 2023 – 10:11

Sono state condivise in Rete quelle che dovrebbero essere le primissime presunte foto di alcune parti del visore AR/VR di casa Apple.

Fonte: Punto Informatico