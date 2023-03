TrendCasa: RISPARMIA ora con Eni Plenitude

13 March 2023 – 13:38

La promozione che ti permette di risparmiare sulla tua bolletta Luce e Gas si chiama TrendCasa by Eni Plenitude. Il prezzo della materia prima è all’ingrosso. Questo significa che lo paghi proprio come il tuo gestore. Vediamo però cosa comprende più nello specifico tale offerta. TrendCasa: ecco cosa c’è da sapere sulla PROMO di Eni […]

The post TrendCasa: RISPARMIA ora con Eni Plenitude appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico