Scoperti nuovi malware in false offerte di lavoro su Linkedin

13 March 2023 – 13:09

Ora i malware si diffondono anche mediante LinkedIn: degli hacker stanno prendendo di mira molte persone con false offerte di lavoro infette.

The post Scoperti nuovi malware in false offerte di lavoro su Linkedin appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico