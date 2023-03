Photopea: l’alternativa gratuita a Photoshop

13 March 2023 – 16:01

Che cos’è Photopea e come funziona? Scopriamola in una rapida guida al servizio, trattandosi dell’alternativa gratuita di Adobe Photoshop.

The post Photopea: l’alternativa gratuita a Photoshop appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico