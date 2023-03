Medusa: attacchi ransomware in aumento nel 2023

13 March 2023 – 10:15

Gli attacchi con il ransomware Medusa sono in netto aumento nel 2023, l’ultimo dei quali è stato effettuato contro le scuole pubbliche dei Minneapolis.

