GPT-4 trasformerà i testi in video, lo conferma Microsoft

13 March 2023 – 16:11

Microsoft si sta preparando la lancio di GPT-4, il nuovo language model di OpenAI, confermando che trasformerà i testi in video completi.

The post GPT-4 trasformerà i testi in video, lo conferma Microsoft appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico