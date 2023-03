Google annuncia nuove funzionalità per Pixel e Watch

13 March 2023 – 19:10

Google ha annunciato la disponibilità del primo “feature drop” del 2023 per smartphone e smartwatch Pixel che include novità e miglioramenti.

