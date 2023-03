AirPods: attese funzioni per la salute dell’udito

13 March 2023 – 10:36

Secondo Mark Gurman, entro i prossimi due anni Apple aggiornerà gli AirPods implementando funzioni per monitorare la salute dell’udito.

Fonte: Punto Informatico