Meta: seconda ondata di licenziamenti in arrivo

12 Marzo 2023 – 13:46

Secondo le fonti del WSJ, a partire dalla prossima settimana Meta avvierà la seconda ondata di licenziamenti che continueranno nel corso del 2023.

