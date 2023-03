Kingston FURY Beast da 16GB: potenza incredibile a un prezzo WOW

12 Marzo 2023 – 13:46

I nuovi banchi di memoria Kingston FURY Beast permettono di raggiungere altissime prestazioni, pur mantenendo un prezzo contenuto.

The post Kingston FURY Beast da 16GB: potenza incredibile a un prezzo WOW appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico