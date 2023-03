Canone Rai: l’addio potrebbe essere molto vicino

12 Marzo 2023 – 10:45

L’abolizione del Canone Rai come tassa sul possesso di un apparecchio dotato di sintonizzatore potrebbe essere più vicina di quanto si crede.

