Xenomorph 3.0: nuove funzionalità del malware

11 Marzo 2023 – 22:45

La versione 3.0 di Xenomorph, un pericoloso trojan bancario per Android, può eseguire l’intera catena di infezione in maniera completamente automatica.

The post Xenomorph 3.0: nuove funzionalità del malware appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico