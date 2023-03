Recommerce: un’opportunità concreta per il futuro

11 March 2023 – 9:49

Sempre più consumatori si dichiarano propensi ad affidarsi al Recommerce, un’opportunità anche per gli imprenditori e per l’ambiente.

The post Recommerce: un’opportunità concreta per il futuro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico