NetWire: sequestrato il sito e arrestato l’admin

11 March 2023 – 18:55

Un’azione coordinata tra varie forze dell’ordine ha permesso di sequestrare il sito che vendeva il RAT NetWire e di arrestare l’amministratore.

