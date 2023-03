Intelligenza artificiale: una macchina può avere paura di essere abbandonata?

11 Marzo 2023 – 9:20

Anche le macchine invecchiano, ma a differenza degli esseri umani, per loro avviene in maniera improvvisa e inesorabile, finché non sarà disponibile un modello più aggiornato. Così, abbiamo chiesto a un’intelligenza artificiale di creare immagini di macchine obsolete e trascurate

