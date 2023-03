Evoluzione dei ransomware: da Windows a Linux

11 March 2023 – 13:04

Una versione Linux del ransomware IceFire è stata usata per colpire computer con sistema operativo CentOS, sfruttando un bug di IBM Aspera Faspex.

