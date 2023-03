Bing Chat: risposte più veloci su Skype

11 March 2023 – 12:17

Microsoft ha annunciato di aver ridotto la latenze delle risposte di Bing Chat su Skype e incrementato i limiti di durata delle conversazioni.

