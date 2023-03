Acquista un Samsung TV OLED: in regalo una Soundbar da 699€

11 March 2023 – 7:30

Grazie a Monclick oggi puoi acquistare un Samsung TV OLED risparmiando oltre 1000€ e ricevere anche in regalo una Soundbar Samsung da 699€.

The post Acquista un Samsung TV OLED: in regalo una Soundbar da 699€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico