Windows 11: addio al protocollo Remote Mailslot

10 March 2023 – 12:59

Microsoft ha disattivato il vecchio protocollo Remote Mailslot nella build 25314 di Windows 11 rilasciata nel canale Canary del programma Insider.

