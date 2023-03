WhatsApp potrebbe abbandonare il Regno Unito per motivi legati alla privacy

10 March 2023 – 12:54

WhatsApp potrebbe abbandonare il Regno Unito nel caso in cui dovesse trovarsi costretta a ridurre la tutela della privacy degli utenti.

Fonte: Punto Informatico