Pixel 7 e 7 Pro: un bug impedisce di salvare le foto zoomate

10 Marzo 2023 – 22:45

Un bug affligge gli smartphone Pixel 7 e 7 Pro di Google impedendo di salvare nella galleria di Android le foto scattate con lo zoom.

