Notte degli Oscar 2023, allarme scam: come evitare le truffe online

10 March 2023 – 10:02

La notte degli Oscar 2023 e, per i cybercriminali, è l’occasione imperdibile di cercare nuove vittime: ecco cosa fare per evitare rischi.

Fonte: Punto Informatico