Android, torna malware Xenomorph: allarme per banche italiane

10 March 2023 – 13:33

Il malware Xenomorph è tornato a colpire gli smartphone Android con la sua terza versione: suona l’allarme per diversi istituti bancari italiani.

The post Android, torna malware Xenomorph: allarme per banche italiane appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico