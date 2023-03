TikTok annuncia Project Clover per la sicurezza dei dati

9 March 2023 – 10:43

TikTok ha annunciato Project Clover, un’iniziativa che prevede la conservazione dei dati in Europa e maggiori limitazioni all’accesso dalla Cina.

The post TikTok annuncia Project Clover per la sicurezza dei dati appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico