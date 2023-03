Nokia G22, lo smartphone che puoi riparare da te, è arrivato!

9 March 2023 – 13:08

Nokia lancia lo smartphone G22, realizzato in collaborazione con iFixit per garantire la riparabilità a casa grazie a un kit apposito.

Fonte: Punto Informatico