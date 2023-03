iPhone: primo modem proprietario con processo a 3 nm da TSMC

9 March 2023 – 18:51

Secondo le indiscrezioni su iPhone 16 sarà presente il modem 5G proprietario di Apple, verrà prodotto da TSMC con tecnologia a 3 nm.

The post iPhone: primo modem proprietario con processo a 3 nm da TSMC appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico