Google supporta le passkey con Android 14 DP2

9 March 2023 – 13:02

Tra le novità introdotte con Android 14 Developer Preview 2 c’è il supporto nativo per le passkey attraverso le nuove API Credential Manager.

Fonte: Punto Informatico