Carrefour Italia e Nexi trovano accordo: bollettini postali e avvisi pagoPA si pagano in cassa

9 March 2023 – 13:20

La nuova collaborazione tra Carrefour Italia e Nexi consentirà ai cittadini di pagare bollettini e avvisi pagoPA direttamente in cassa.

